Preise und Auszeichnungen

Große Auszeichnung für ZDF/Das kleine Fernsehspiel-Koproduktion: Simon Riedl gewinnt für "The Long Distance" den mit 10 000 Euro dotierten First Steps NO FEAR Award 2015 für Nachwuchsproduzenten. Der Dokumentarfilm von Regisseur Daniel Sager begleitet kenianische Marathonläufer, die hoffen, über einen deutschen Athletenmanager nach Europa zu kommen und bei Wettkämpfen hohe Geldprämien zu gewinnen. "Riedl hat weder Strapazen noch Risiken gescheut und so einen Film ermöglicht, der eine ganz besondere Facette des globalen Ungleichgewichts beleuchtet", lautet die Jurybegründung. Die feierliche Preisverleihung fand am Montagabend, 14. September 2015, im Berliner Stage Theater am Potsdamer Platz statt.



Der Laufsport ist ein Geschäft geworden, dem lotterieähnliche Züge anhaften. Die Preisgelder der großen Läufe liegen im fünfstelligen Bereich. Um an diese Beträge zu gelangen, muss man Weltklasse sein. Felix und Eunice trainieren in den Bergen Kenias für Marathonläufe. Sie versuchen, ihrer Armut zu entfliehen. Sportmanager Volker Wagner holt sie für die Jagd nach Siegen und Geld eine Saison lang nach Europa. Die Reise ins vermeintliche Glück führt die beiden an die Grenzen ihrer menschlichen Leistungsfähigkeit. Wie lange bleibt ihre Hoffnung stärker als die Schmerzen im Kampf gegen den eigenen Körper? Wann wird die Distanz – auch zu ihrem Manager – doch zu groß für sie?



"The Long Distance" ist eine Produktion der Filmakademie Ludwigsburg in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel. Die Redaktion hat Burkhard Althoff. Zu sehen ist der Dokumentarfilm am Montag, 2. November 2015, 23.55 Uhr, in der ZDF-Reihe "100% Leben".