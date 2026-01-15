Startseite
Girls' Day 2026 im ZDF

Gleichstellung:Girls' Day 2026 im ZDF

Am 23. April 2026 ist es wieder so weit: Girls' Day im ZDF. Der Aktionstag zur klischeefreien Berufswahl findet an verschiedenen ZDF-Standorten statt.

Impressionen vom Girls' Day 2024 im ZDF

Eine Zukunft in einem der technischen Berufsfelder des ZDF? Warum nicht? Verschaffe dir einen direkten Einblick am 23. April an einem der teilnehmenden Standorte des ZDF.

Quelle: ZDF/Noi Crew

Als Schülerinnen der Klassen 8 bis 11 erhaltet ihr die Möglichkeit, hinter die Kulissen des Lerchenbergs und der Inlandsstudios zu blicken.

Wie funktioniert das?

Lernt die vielfältigsten Arbeitsfelder und Jobs vor und vor allem hinter der Kamera kennen.
Wie wird eine eigene Sendung in einem Fernsehstudio aufgezeichnet? Was passiert dabei eigentlich in einer Studioregie und wer arbeitet im Ü-Wagen? Ganz praktisch lernt ihr die ZDF-Ausbildungsberufe kennen. Wäre Mediengestalterin Bild und Ton etwas für euch? Fachkraft für Veranstaltungstechnik? Kamerafrau? Cutterin oder vielleicht Berufskraftfahrerin?

Anmeldung

Anmeldungen sind vom 19. Januar 2026 bis 13. April 2026 möglich.

:Girls' Day 2025

Der Blick hinter die Kulissen und wieder jede Menge Spaß: So lief der Girls' Day 2025 im ZDF
Video1:30
Girls' Day 2025 im ZDF: vier Mädchen mit TV-Ausrüstung im Fernsehgartengelände

