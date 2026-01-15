Girls' Day 2026 im ZDF

Eine Zukunft in einem der technischen Berufsfelder des ZDF? Warum nicht? Verschaffe dir einen direkten Einblick am 23. April an einem der teilnehmenden Standorte des ZDF.

Als Schülerinnen der Klassen 8 bis 11 erhaltet ihr die Möglichkeit, hinter die Kulissen des Lerchenbergs und der Inlandsstudios zu blicken.

Wie funktioniert das?

Lernt die vielfältigsten Arbeitsfelder und Jobs vor und vor allem hinter der Kamera kennen.

Wie wird eine eigene Sendung in einem Fernsehstudio aufgezeichnet? Was passiert dabei eigentlich in einer Studioregie und wer arbeitet im Ü-Wagen? Ganz praktisch lernt ihr die ZDF-Ausbildungsberufe kennen. Wäre Mediengestalterin Bild und Ton etwas für euch? Fachkraft für Veranstaltungstechnik? Kamerafrau? Cutterin oder vielleicht Berufskraftfahrerin?