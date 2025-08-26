Schülerpraktikum im ZDF

Starte dein Schülerpraktikum beim ZDF: Erlebe Medien hautnah, entdecke spannende Berufe und finde deinen Weg in die Welt des Fernsehens!

Du gehst noch zur Schule und möchtest erste Einblicke in die Berufswelt gewinnen? Du interessierst dich für Medien, Technik, Organisation oder kreative Arbeit – und fragst dich, wie Fernsehen eigentlich entsteht?

Dann bist du bei uns genau richtig! Im Rahmen eines Schülerpraktikums beim ZDF kannst du hinter die Kulissen eines der größten öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen Deutschlands blicken.

Was dich beim ZDF erwartet

4:42 min Organisation : So ist das ZDF organisiert

spannende Einblicke in unsere redaktionellen, technischen und organisatorischen Bereiche

erste Erfahrungen in einem professionellen Arbeitsumfeld

die Möglichkeit, deine Stärken zu entdecken und neue Interessen zu wecken

persönliche Betreuung und ein freundliches Team, das deine Fragen ernst nimmt

Ob du dich für Journalismus, Kameraarbeit, Technik, IT oder Verwaltung interessierst – wir zeigen dir, wie vielfältig die Arbeitswelt beim ZDF ist. Vielleicht entdeckst du dabei sogar deinen Traumjob von morgen!

Wer kann mitmachen?

Du bist Schülerin/Schüler und dein Schulpraktikum steht an? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung – unabhängig davon, ob du schon eine konkrete Idee für deine berufliche Zukunft hast oder einfach neugierig bist.

Warum beim ZDF?

Als öffentlich-rechtliches Unternehmen tragen wir gesellschaftliche Verantwortung – auch in der Ausbildung und Förderung junger Menschen. Bei uns arbeitest du in einem modernen Medienumfeld, das Innovation, Vielfalt und Teamgeist großschreibt.

Wie funktioniert‘s?

Du kannst dich immer zu festgelegten Bewerbungsfenstern für bestimmte Zeiträume bewerben. Bitte beachte dabei, dass wir immer nur während der Bewerbungsfenster deine Bewerbung entgegennehmen können und auch nur für die ausgeschriebenen Zeiträume. Wenn du das Praktikum zu einem späteren Zeitpunkt machen musst, dann kannst du dich auch erst zum festgelegten Zeitraum bewerben.

Für einen Praktikumsstart im 1. Quartal 2026 (also zwischen dem 01. Januar 2026 und dem 31. März 2026) nehmen wir vom 8. September 2025 bis zum 25. September 2025 Bewerbungen über unser Jobportal entgegen.

Bitte entscheide dich für eine der Ausschreibungen und bewirb dich mit einem Anschreiben, einem Lebenslauf, dem letzten Zeugnis und - falls vorhanden – dem Infomaterial deiner Schule zum Praktikum.

Bitte schick uns nicht mehrere Bewerbungen und auch keine Initiativbewerbungen, da nur die ausgeschriebenen Stellen zur Verfügung stehen. Vielen Dank!

Weitere Bewerbungsfenster für kommende Schülerpraktika

2. Quartal 2026 – Bewerbungsfenster voraussichtlich im November 2025

3. Quartal 2026 – Bewerbungsfenster voraussichtlich im Februar 2026

4. Quartal 2026 – Bewerbungsfenster voraussichtlich im März 2026