Gut zu wissen: Ihre Spende kommt an. Direkt und ohne Umwege. Die Gelder werden zu 100 Prozent für konkrete Projekte verwendet. Ein Beispiel: Mit einer Spende von 20 Euro kann ein Kind eine Woche lang verpflegt werden.

Über das Kinderdorf in Padre Burgos

Seit 1986 bietet unser Dorf auf der philippinischen Insel Leyte ein sicheres Zuhause für rund 70 Babys, Kleinkinder und Jugendliche. In acht Wohnhäusern leben sie gemeinsam mit ihren Hausmüttern und Sozialarbeiterinnen. Die Gebäude sind umgeben von weitläufigen Gärten, zahlreiche Spielgeräte stehen zur Verfügung. Mittelpunkt des Kinderdorfes ist der große Sportplatz, auf dem unsere Schützlinge sich austoben, spielen und gemeinsame Feste feiern können. Täglich wird frisch gekocht, die Kinder besuchen Schulen im Umkreis, bekommen Hilfe bei den Hausaufgaben und machen regelmäßig Ausflüge in die Umgebung. Auch während der Dauer einer Ausbildung oder eines Studiums können sich die Kinder unserer persönlichen und finanziellen Unterstützung sicher sein.

Wenn Sie über Ihre Spende hinaus Mitglied der KinderHilfe Philippinen e.V. werden möchten, so schreiben Sie uns gerne formlos an:KinderHilfe Philippinen e.V.55100 Mainzoder per E-Mail: kinderhilfe@zdf.de Das Anmeldeformular zur Vereinsmitgliedschaft finden Sie weiter unten im Download-Bereich.

Die Gelder werden ohne jegliche Abzüge zu 100 Prozent für konkrete Projekte verwendet. Einzel- oder Dauerüberweisungsauftrag an das Spendenkonto: KinderHilfe Philippinen e.V. Mainz Rheinhessen Sparkasse IBAN DE64 5535 0010 0000 0002 40 SWIFT-BIC: MALADE51WOR Die Spenden-Bereitschaftserklärung finden Sie weiter unten im Download-Bereich.

Medizinische Hilfe für bedürftige Kinder

Die KinderHilfe organisiert auch die medizinische Behandlung bedürftiger Kinder, die nicht im Dorf wohnen und deren Eltern mittellos sind. Nach Feststellung der Bedürftigkeit in jedem einzelnen Fall wird die notwendige ärztliche Behandlung in Krankenhäusern in Maasin, Tacloban oder Cebu finanziert – einschließlich Transport, Übernachtung, Verpflegung, Medikamente, Arzthonorare.