ZDF-Chronik Oktober 2015

Steht die Qualität unserer Konsumgüter tatsächlich in direktem Verhältnis zum Preis? Oder spielen ganz andere Faktoren eine Rolle? Wie können sich Verbraucher unabhängig orientieren? In "ZDFzeit - Billig gegen teuer - Muss es immer Markenware sein?" gehen diesen Fragen Sternekoch Nelson Müller beim Thema Fleisch, Model und Schauspielerin Giulia Siegel beim Thema High Heels sowie Sporttrainer Markus Pabst beim Thema Laufschuhe nach. Gemeinsam mit einsatzfreudigen Testern und namhaften Experten kommen sie im ZDF-Check zu erstaunlichen Ergebnissen. Bei den im Zuge der Recherchen durchgeführten Laboruntersuchungen wurden in zwei High Heels unterschiedlicher Hersteller gefährliche Substanzen in Konzentrationen gefunden, die den gesetzlich erlaubten Grenzwert erheblich überstiegen. Die betroffenen High Heels wurden von den Herstellern noch vor Ausstrahlung der Sendung aus dem Handel genommen.



Der neueste James-Bond-Film "Spectre", der am 26. Oktober 2015 in London seine Weltpremiere feiert, wird seine Free-TV-Premiere voraussichtlich Ende 2017 im ZDF haben. "Spectre" ist Teil eines Spielfilmpakets, über das das ZDF mit der Tele München Gruppe (TMG) einen Lizenzvertrag abgeschlossen hat. Nach der erfolgreichen Ausstrahlung der Bondreihe, die ihren Höhepunkt Anfang 2015 in der Free-TV-Premiere von "Skyfall" fand, hat das ZDF erneut die Free-TV-Rechte an der gesamten "James-Bond-Library" erworben und sichert sich somit für weitere zwei Jahre die Free-TV-Exklusivität an dem weltweit erfolgreichsten Kinofranchise. Weitere Top-Titel des Pakets sind unter anderen der Agentenknüller "R.E.D." sowie die französische Hit-Komödie "Verstehen Sie die Béliers?", außerdem der zweite Teil des Überraschungserfolgs "Now you see me: The Second Act“.