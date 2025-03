ZDF-Chronik September 2015

Was hat die Zusammenführung der beiden deutschen Staaten und die Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 erbracht, was ist im zurückliegenden Vierteljahrhundert gutgegangen, was gescheitert? Der ZDF-Programmschwerpunkt zu "25 Jahre Deutsche Einheit" geht diesen Fragen unter dem Label "Deutschland 25" nach. ZDFinfo greift die 25 Jahre Deutsche Einheit in einem

Schwerpunkttag am Sonntag, 27. September 2015, auf Hinzu kommen drei thematische Programmstrecken am 29.und 30. September 2015 sowie am Freitag, 2. Oktober

2015 Lebensgeschichten in Ost und West veranschaulicht am 25. September 2015 in ZDFneo das neue Format "Zurück zum Augenblick", in dem jeder Protagonist am Ende sein Erinnerungsfoto aus 25 Jahren Deutscher Einheit nachstellt. Mit ausgewählten hochwertigen Programmen stimmen darüber hinaus ARTE, 3sat, KiKA und phoenix ihre Zuschauer auf das Einheits-Jubiläum ein - von Musik-Dokumentationen über Fernsehfilme bis zu "logo! Extra"- und "History Live"-Ausgaben.

Auch online ist "Deutschland 25" und das Einheits-Jubiläum in den kommenden Wochen sowohl auf zdf.de als auch auf heute.de präsent. Die Onlineangebote bieten einen Info-Mehrwert zu einem Vierteljahrhundert deutscher Einheit, zum Beispiel in Form des Scrollytelling "Leben in der DDR - Wissenswertes und Erstaunliches über ein Land, das es nicht mehr gibt"