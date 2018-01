Thomas Bellut wurde am 8. März 1955 in Osnabrück geboren.



Er studierte von 1975 bis 1982 Politikwissenschaften, Geschichte und Publizistik in Münster und schloss sein Studium mit einer Promotion über die "DDR-Berichterstattung in den Nachrichtenmedien der Bundesrepublik Deutschland" ab.



Nach dem Studium wurde Thomas Bellut journalistisch tätig und war von 1983 bis 1984 Redakteur bei den "Westfälischen Nachrichten" in Münster. 1984 absolvierte er das Volontariat im ZDF. Anschließend arbeitete er von 1985 bis 1986 als Redakteur im "Länderspiegel".



1986 wechselte er für zwei Jahre als Korrespondent ins ZDF-Landesstudio Berlin. Von 1988 bis 1990 war Thomas Bellut als Referent von Programmdirektor Oswald Ring tätig. 1990 wurde er Redaktionsleiter der von ihm neu aufgebauten und gegründeten Sendungen "Familienmagazin" und "Reiselust".



Von 1992 bis 1994 leitete Thomas Bellut die Redaktion "Offene Reihen und Sondersendungen". Im Wahlkampf 1994 moderierte er zusammen mit Peter Frey die "Nachtduelle“, in denen jeweils zwei Politiker aus Regierung und Opposition miteinander diskutierten. Von 1994 bis 1997 fungierte Thomas Bellut als Leiter der Redaktion "blickpunkt" in der Hauptredaktion "Innenpolitik" und war verantwortlich für innenpolitische Sondersendungen, Wahlsendungen, Parteitagsberichterstattung und „Was nun, …?“



Von 1997 bis 2002 leitete er die ZDF-Hauptredaktion Innenpolitik und moderierte Wahl- und „ZDFspezial“-Sendungen ebenso wie das „Politbarometer“. Und gemeinsam mit Klaus Bresser und später Nikolaus Brender moderierte er zudem die ZDF-Gesprächssendung „Was nun, …?



Von 2002 bis 2012 arbeitete Thomas Bellut als Programmdirektor des ZDF.



Seit dem 15. März 2012 ist er Intendant des ZDF.