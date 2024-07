Frankreich wählt - und das ist ein ziemliches Chaos gerade: Demos, Rechtspopulisten, die gewinnen könnten und ein Präsident, der sich verschätzt hat. Aber der Reihe nach: Also, Präsident Emmanuel Macron hat in Frankreich das Parlament aufgelöst und neu wählen lassen. Das Parlament in Frankreich heißt Nationalversammlung. Die Politikerinnen und Politiker in der Nationalversammlung stimmen über Gesetze ab und können die Regierung stürzen. Also eine ziemlich große Sache, die einfach neu wählen zu lassen!