Am Sonntag hatten Millionen Menschen in Deutschland denselben wichtigen Termin! Dafür gingen sie zum Beispiel in die Schule. Denn Schulen, Kindergärten oder andere Einrichtungen wurden bis 18 Uhr zu Wahllokalen. So nennt man die Orte, an denen man bei einer Wahl seine Stimme abgeben kann. Denn: Am Sonntag fand in Deutschland - und auch vielen anderen Ländern - die Europawahl statt.