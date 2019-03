Für die CDU/CSU ist es besonders wichtig, dass viele Menschen in Deutschland Arbeit haben. Deshalb hat sie sich das Ziel gesetzt, dass es bis zum Jahr 2025 in Deutschland Vollbeschäftigung gibt. Das heißt, dass jeder, der arbeiten kann und will, auch einen Job findet. Deshalb will die Union mit ihrer Politik die Firmen und Fabriken unterstützen, damit sie viele Arbeitsplätze für die Menschen schaffen können.

Obwohl die christlichen Werte für die CDU/CSU eine wichtige Rolle spielen, will sie offen für alle Deutschen sein. Die Unions-Parteien bezeichnen sich auch als Volksparteien. Das bedeutet, dass sie eine Partei sind, die mit ihren Themen und Zielen alle Menschen in Deutschland ansprechen und vertreten möchte.

Der Grundsatz der CDU ist Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Das bedeutet, dass jeder Mensch in Deutschland frei leben kann, so wie er möchte. Dabei soll er gerecht behandelt werden. Solidarität bedeutet, dass Menschen, denen es gut geht, anderen beistehen, die Hilfe brauchen oder arm sind.

