Bei der Gründung der Partei stand der Umweltschutz im Mittelpunkt. Deshalb nannten sie sich "Die Grünen". Im Jahr 1993 - also nach der Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland mit der DDR - schlossen sie sich mit der Partei Bündnis 90 zusammen, die in den ehemaligen DDR-Bundesländern zur Wahl angetreten war. Die Partei wird aber auch heute noch oft als "Die Grünen" oder auch "Bündnisgrüne" abgekürzt. Sie hat ungefähr 61.000 Mitglieder, etwas mehr als ein Drittel davon sind Frauen. In den Jahren 1998 bis 2005 bildete die Partei eine Koalition mit der SPD und war damit an der Bundesregierung beteiligt. Sie stellte in dieser Zeit drei Bundesminister.