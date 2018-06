Das Land Iran liegt in Asien. Mit dem Flugzeug fliegt man von Deutschland ungefähr fünf Stunden dorthin. Iran ist etwa vier Mal so groß wie Deutschland, hat aber weniger Einwohner, etwa 80 Millionen. Die Hauptstadt ist Teheran. Die offizielle Sprache in Iran ist Farsi (Persisch). Bis 1934 hieß das Land übrigens Persien.