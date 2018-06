Beide Gruppen haben einiges gemeinsam: Sunniten und Schiiten glauben an Allah (so heißt Gott im Islam), den Koran (ihre heilige Schrift) und ihren Propheten Mohammed. Sie glauben, Allah habe diesen Kaufmann ausgesucht, damit er den Menschen Geschichten erzählt und Regeln nennt, an die sie sich halten sollen.