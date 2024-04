Iran ist eine islamische Republik. Im Iran gibt es strenge Regeln, an die sich die Menschen halten müssen. Zum Beispiel sollen sich Mädchen und Frauen verschleiern. Das heißt, dass sie ein Kopftuch und langärmlige Kleidung tragen sollen. Sie dürfen auch nicht tanzen oder singen, Kontakt von unverheirateten Männern und Frauen in der Öffentlichkeit ist verboten, auch viele Bücher und Filme sind verboten. Homosexualität ist ebenfalls verboten. Das alles wird streng von der Polizei überprüft.



Wer sich nicht an die strengen Regeln hält, kann hart bestraft werden. Auch Kritik an der Regierung wird hart bestraft. Es gibt keine Presse- oder Meinungsfreiheit. In Iran gibt es auch die Todesstrafe. 2023 wurden 834 Menschen hingerichtet, viele aus politischen Gründen. Iran wird immer wieder vorgeworfen, die Menschenrechte zu missachten und diese harten Strafen zur Unterdrückung der Menschen zu nutzen.



Trotzdem engagieren sich einige Iranerinnen und Iraner für Veränderungen und kämpfen für mehr Freiheit und Demokratie. Im September vor einem Jahr starteten die größten Proteste seit Jahren in dem Land Iran. Die Menschen zeigten ihre Wut: auf die Regierung mit ihren strengen Regeln, auf die immer weiter steigenden Preise und darauf, dass man in Iran nicht frei seine Meinung sagen darf. Was damals los war, lest ihr hier:

Proteste in Iran