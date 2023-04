Die Türkei ist ein Land mit großen Gegensätzen: In den großen Städten an der Küste geht es sehr modern zu, die Menschen leben so wie in Deutschland und haben ganz unterschiedliche Jobs. Auf dem Land dagegen leben viele Menschen sehr traditionell, viele arbeiten in der Landwirtschaft. Wirtschaftlich ging es in der Türkei lange Zeit immer weiter bergauf, sodass die Menschen insgesamt immer wohlhabender wurden. Zur Zeit ist die Lage aber eher schlecht: Die Inflation ist sehr hoch, das heißt, viele Waren sind sehr teuer geworden. Viele Menschen haben deshalb gerade sehr wenig Geld zur Verfügung und sind sogar von Armut betroffen.



In der Türkei gibt es eine Schulpflicht - alle Kinder müssen acht Jahre zur Schule gehen, 5 Jahre in die Grundschule und drei Jahre in die Mittelstufe. Dann können sie noch drei Jahre aufs Gymnasium gehen und Abitur machen - das geht aber nur mit einer bestandenen Aufnahmeprüfung. In den ländlicheren Gebieten in der Türkei geht es Kindern teilweise nicht so gut - einige Familien dort sind arm und zur Schule ist es oft sehr weit. Obwohl Kinderarbeit in der Türkei eigentlich verboten ist, müssen rund 900.000 Kinder arbeiten, damit ihre Familien genügend Geld haben. Davon sind vor allem kurdische Kinder betroffen.



Knapp jeder fünfte Menschen in der Türkei ist Kurde - Kurden sind eine Bevölkerungsgruppe in der Türkei mit einer eigenen Kultur und der Sprache Kurdisch. Kurdisch zu sprechen ist in der Türkei jedoch verboten und auch sonst werden die Kurden in der Türkei unterdrückt und teilweise aus ihrer Heimat vertrieben. Auf der anderen Seite setzt die kurdische Organisation PKK sehr radikale Mittel ein, um sich gegen die türkische Regierung zu wehren. Die PKK ist auch in Deutschland verboten und von der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft.



Im Februar 2023 gab es im Süden der Türkei heftige Erdbeben - mehr als 50.000 Menschen starben.