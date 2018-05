Armenien ist im Vergleich zu Deutschland ein recht kleines Land. Die Landesfläche ist ungefähr so groß wie die des deutschen Bundeslandes Brandenburg. In Armenien leben knapp drei Millionen Menschen. Mehr als jeder dritte von ihnen wohnt in der Hauptstadt Eriwan. Doch es gibt noch etwa weitere acht Millionen Armenier, die nicht in Armenien leben. Sie wohnen in großen Gruppen zusammen in Ländern wie Russland, den USA oder Frankreich, fühlen sich aber trotzdem noch stark mit ihrem Heimatland verbunden.