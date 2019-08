Die meisten Pakistaner sind Bauern. In den Fabriken Pakistans werden vor allem Kleidung und Waffen hergestellt. Und fast alle Fußbälle werden in Pakistan zusammengenäht. Oft müssen auch Kinder in Fabriken arbeiten. Viele Familien in Pakistan sind so arm, dass sie auf das Geld angewiesen sind, das die Kinder verdienen. Das ist jedoch ein Problem, weil Kinder, die arbeiten, nicht zur Schule gehen können.



Neben der Armut gibt es noch weitere Probleme im Land. Dazu gehört auch der jahrelange Streit mit dem Nachbarland Indien um das Gebiet Kaschmir. Beide Staaten behaupten, das Gebiet gehöre ihnen.