Mit einer Fläche von 3,3 Millionen Quadratkilometern ist Indien fast zehn Mal so groß wie Deutschland. Das Land hat mehr als 1,3 Milliarden Einwohner. Das sind mehr als 15 Mal so viele Menschen wie in Deutschland. Nach China ist Indien das Land mit den meisten Einwohnern. Die wichtigsten Sprachen in Indien sind Hindi und Englisch.