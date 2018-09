Als was man wiedergeboren wird, hängt vom Karma ab. Das Karma ist wie ein Konto, auf dem alle guten und schlechten Taten eines Menschen gesammelt werden. Wenn nach dem Tod die schlechten Taten überwiegen, wird man zur Strafe vielleicht in einem Tier oder einer Pflanze wiedergeboren. Bei vielen guten Taten kann es aber sein, dass das nächste Leben besser wird, als das vorangegangene. Das kann im Prinzip ewig so weitergehen. Hindus hoffen jedoch, irgendwann nicht mehr wiedergeboren zu werden und damit von dem Leid auf der Erde befreit zu sein. Die Hoffnung auf dieses Ende des Kreislaufes der Wiedergeburt heißt "Moksha".