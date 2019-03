Die SPD will vor allem für mehr Gerechtigkeit sorgen. Sie will sich dafür einsetzen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Fabriken und Firmen fair bezahlt werden, damit alle von ihrer Arbeit gut leben können. Außerdem will die SPD etwas dagegen tun, dass Frauen oft schlechter bezahlt werden als Männer. Und sie will sich darum kümmern, dass Arbeitsverträge verbessert werden und sich Mitarbeiter nicht mehr so viel Sorgen machen müssen, ihren Job zu verlieren.

Außerdem möchte die SPD, dass Menschen, die sehr viel Geld verdienen, mehr davon an den Staat abgeben müssen, damit der Staat auch mehr für Ärmere und Hilfsbedürftige tun kann.

Zu den Grundsätzen der SPD gehören Wohlfahrt und Gerechtigkeit. Wohlfahrt bedeutet, dass Menschen in Deutschland, die nicht selbst arbeiten können oder krank sind, unterstützt werden. Gerechtigkeit meint, dass alle Menschen fair behandelt werden. So sollten Menschen mit wenig Geld die gleichen Rechte und Chancen haben, ein gutes Leben zu führen, wie reiche Menschen.

Bildquelle: dpa