Eine sehr wichtige Aufgabe des Bundespräsidenten ist das Repräsentieren. Repräsentieren ist ein anderes Wort für vertreten. Der Bundespräsident vertritt die Bundesrepublik Deutschland bei wichtigen Veranstaltungen in Deutschland und im Ausland. In Großbritannien macht das die "Queen": Königin Elisabeth II. (die Zweite) ist dort Staatsoberhaupt und auch sie hat vor allem ihr Land zu repräsentieren.



Wichtige Veranstaltungen sind zum Beispiel Staatsbesuche in anderen Ländern oder ein Besuch eines ausländischen Gastes in Deutschland. Bei einem Staatsbesuch trifft sich der Bundespräsident mit den Chefs anderer Länder.