Aus dem Licht der Sonne kann man Energie gewinnen. Das Sonnenlicht trifft auf Solarzellen, die mit einer speziellen Technik das Licht in Energie umwandeln. Häufig sind solche Solarzellen auf Dächern oder Wiesen aufgebaut. Der so gewonnene Strom kann dann in unseren Häusern genutzt werden.



Diese Solarzellen sind allerdings sehr teuer. Experten sagen auch, dass nur schwer planbar ist, wie viel Strom aus dem Sonnenlicht produziert werden kann. Der Grund: In bestimmten Jahreszeiten scheint die Sonne nicht so häufig und es kann weniger Strom erzeugt werden.