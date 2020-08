So sehen die großen Turbinen in einem Wasserkraftwerk aus.

Quelle: uwe zucchi dpa/lhe

Dabei trifft es auf Turbinen, die ähnlich wie beim Mühlrad vom Wasser in Bewegung gesetzt werden. Die Turbinen sind an Generatoren angeschlossen, die aus der Drehbewegung der Turbinen Strom erzeugen. Ähnlich wie bei einem Dynamo an einem Fahrrad. Und je schneller das Wasser auf die Turbine trifft, desto mehr Strom kann erzeugt werden.