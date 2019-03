Der FDP ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland eine gute und moderne Bildung kriegen. Zum einen möchten sie, dass es an Schulen mehr Computer und Tablets gibt und dass der Unterricht in den Schulen Deutschlands moderner wird. Die FDP setzt sich außerdem dafür ein, dass die Schulen und Schulabschlüsse in Deutschland miteinander vergleichbar sind. Im Moment regelt jedes der 16 Bundesländer in Deutschland, wie die Schule und der Unterricht dort aussehen. Jedes Bundesland bestimmt selbst, welche Schulformen es gibt, was in den Schulen gelernt wird und mit welchen Methoden. Die FDP möchte das ändern. Sie fordern, dass alle Schüler in Deutschland in etwa das gleiche lernen. So soll verhindert werden das Schüler aus Bremen zum Beispiel bis zum Abitur ganz andere Dinge gelernt haben, als Schüler aus Hessen.

Bildquelle: imago