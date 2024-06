Beim Thema Kinderarbeit denkt ihr bestimmt erstmal an Länder wie Indien oder Bangladesch - wo viele Menschen arm sind und deshalb auch Kinder arbeiten müssen. Das ist in vielen Ländern in Afrika und Asien ein Riesenproblem. Aber auch in Deutschland gibt es Kinder, die arbeiten. Die Organisation Terre des Hommes hat das genauer untersucht und stellen jetzt am 12. Juni, dem Tag gegen Kinderarbeit, ihre Ergebnisse vor: Und zwar, dass viel mehr Kinder in Deutschland unter schädlichen Bedinungen arbeiten, als bekannt ist. Und dabei spielt sogar Social Media eine Rolle ... okay, von vorne: Was ist mit Kinderarbeit eigentlich gemeint?