Wir machen jetzt mal eine kleine Reise ... und zwar in das Land, wo euch das Essen am allerbesten schmeckt! Welches ist das? Könnt ihr dafür in Europa bleiben, liegt euer Lieblingsessens-Land auf einem anderen Kontinent oder müsstet ihr gar nicht verreisen, weil über leckere deutsche Spätzle einfach gar nichts geht? Schreibt uns unten in die Kommentare! Genau die Frage haben Forschende mehr als 2.000 Menschen in Deutschland gestellt. Das Ergebnis: Die meisten müssen für ihr Lieblingsessen wirklich nicht weit wegfahren.