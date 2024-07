Vor ein paar Wochen war die Seine noch als Gesundhreitsrisiko eingestuft worden. Die Behörden hatten nach ein paar Wasserproben von dem Fluss, der mitten durch Paris fließt, festgestellt: Da sind zu viele Bakterien drin, um die Sportlerinnen und Sportler darin schwimmen zu lassen. Dann hat die französische Regierung richtig viel Geld ausgegeben, um den Fluss zu reinigen. Das hat dann einige Menschen in Paris ziemlich aufgeregt - jahrelang wurde nichts für die Sauberkeit des Flusses getan und nun für das Sportereignis sind plötzlich 1,4 Milliarden da. Sie hätten sich außerdem gewünscht, dass das Geld in andere Dinge fließt, zum Beispiel in soziale Projekte. Also haben sie aus Protest einen Aufruf auf Social Media gestartet, in die Seine zu kacken.