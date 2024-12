Platz gibt es genug auf der Welt. Das Problem ist das, was wir (ver)brauchen und wie wir es verteilen: Wir benötigen viel Fläche für unser Vieh und die Landwirtschaft und wir verbrauchen viele wertvolle Rohstoffe, wie zum Beispiel Wasser, Erdöl, Holz oder auch wertvolle Metalle - diese Dinge hat unsere Erde nicht unendlich auf "Vorrat". Die Menschen in den reicheren Ländern verbrauchen besonders viel davon. Wenn Menschen in ärmeren Regionen so leben möchten wie in reichen Ländern, könnte es in Zukunft Streit um die Verteilung von Dingen, wie Essen, Wasser, Energie und Rohstoffe geben.