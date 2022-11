Jetzt kommt ein kleines Gedankenexperiment, das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich überlegt haben: Stellt euch vor, jeder einzelne Mensch auf der Welt würde auf die spanische Insel Mallorca kommen. Also etwa knapp 8 Milliarden Menschen. Das klingt natürlich unvorstellbar viel und so, als wäre das überhaupt nicht möglich. Überraschung: Es ist möglich! Aber nur theoretisch. Würden sich all diese Menschen eng zusammenstellen, dann würden sie auf die Insel Mallorca passen! Genug Platz gibt es also auf der Welt.



Das Problem ist eher, dass, was wir (ver)brauchen: Wir benötigen zu viel Fläche für unser Vieh und die Landwirtschaft und wir verbrauchen zu viele wertvolle Rohstoffe, wie zum Beispiel Wasser, Erdöl, Holz oder auch wertvolle Metalle - diese Dinge hat unsere Erde nicht unendlich auf "Vorrat". Die Menschen in den reicheren Ländern verbrauchen besonders viele Rohstoffe.