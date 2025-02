Update am Abend: Zehn-Punkte-Plan gegen Fünf-Punkte-Plan

Guten Abend,

was hätten Sie gerne? Einen schwarzen Fünf-Punkte-Plan gegen illegale Migration oder einen grünen Zehn-Punkte-Plan für mehr Sicherheit? Darüber können Sie indirekt bei der Bundestagswahl in rund drei Wochen abstimmen.

Heute haben die CDU-Delegierten auf ihrem Wahlparteitag erstmal dem Plan von Friedrich Merz zugestimmt. Der zeigte sich trotz seiner Niederlage am Freitag im Bundestag selbstbewusst. "Wir stehen bereit, Deutschland wieder nach vorne zu führen", sagte der Unions-Kanzlerkandidat vor rund 1.000 Delegierten. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann attackierte die frühere Ampel-Regierung scharf. "Die Ampel war die schlechteste Bundesregierung aller Zeiten".

Der CDU-Parteitag wurde von Protest begleitet. Mehrere Hundert Menschen protestierten rund um den Veranstaltungsort. Einige erinnerten mit Plakaten wie "Wir sind die Brandmauer" an das Versprechen, nicht mit der AfD zu kooperieren.

Grüne legen Zehn-Punkte-Plan vor

Während die Union mit fünf Punkten Migration besser steuern will, legten die Grünen zehn Punkte dafür vor. "Ich will eine Politik, die Sicherheit bestmöglich gewährleistet, die keine Ressentiments schürt und die Grundrechte wahrt", heißt in einem Schreiben von Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck.