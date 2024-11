Update am Morgen: Inflation in Weihnachtsstimmung

Heute veröffentlicht das Statistische Bundesamt die Inflationsrate für November, also wie stark Preise für Waren und Dienstleistungen gestiegen sind. Analysten gehen von einem Anstieg um etwas mehr als zwei Prozent aus. Also wird jetzt alles noch teurer? Davon ist wohl nicht auszugehen, denn für die Jahreszeit ist das eine normale Entwicklung. Experten sind entspannt und bleiben bei dem, was sie jetzt schon seit ein paar Monaten sagen: Die Inflation bleibt stabil.