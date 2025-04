Update am Morgen: Rückkehr der Steinzeiten?

Guten Morgen,

an einem Tag, der vor 50 Jahren fern von Deutschland eine Zeitenwende einläutete. Am 17. April 1975 marschierten die Roten Khmer in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh ein und katapultierten das südostasiatische Land in die politische und gesellschaftliche Steinzeit. Intelligenz wurde umgebracht, Städte verödeten. In einem der schlimmsten Völkermorde starben bis zu einem Viertel der acht Millionen Kambodschaner.

Flüchtlingskinder an einer Essensstation in Kambodscha im Jahr 1975. Quelle: AP

Als Asien-Korrespondent des ZDF begegnete ich vor einigen Jahren einzelnen der noch lebenden Täter und Verantwortlichen des Khmer-Regimes. Anführern, die sich vor dem internationalen Straftribunal in Phnom Penh verantworten mussten und dafür in luxuriös ausgestatteten Zellen saßen. Aber auch Mördern, die im Norden Kambodschas heute noch ungestört ihren Lebensabend verbringen können.

Reue war in beiden Fällen wenig zu spüren, dafür eine tiefe Überzeugung, dass man damals auf dem richtigen ideologischen Pfad marschiert sei - bis die Geschichte "leider" anders abbog. Die Terrorherrschaft fand 1979 ihr Ende.

Kämpfer der Roten Khmer, 1975. Quelle: dpa

Warum sollten wir uns heute an ihren Anfang erinnern? Weil Kambodscha in einem fernen Land gezeigt hat, wie dünn der zivilisatorische Firnis ist. Wie schnell sich Regeln und Ordnungen auflösen können, Ideologien über Menschen und ihre Würde hinwegwalzen.

Jede Epoche lässt ihre Bewohner allzugern denken, ein Stück weitergekommen zu sein. Ein Stück moderner, ein Stück sicherer, ein bisschen komfortabler. Bis die Steinzeit wieder hereinbricht. Krieg ist in Europa wieder denkbar geworden. Unsichere wirtschaftliche Zukunft für viele Deutsche spürbar. Regelbruch international geradezu "in". Wie gut, dass einen wenigstens das Frühlingsgefühl fröhlich aufstehen lässt!

Einen guten Tag wünscht Ihnen

Peter Kunz, Leiter Landesstudio Niedersachsen

Was heute noch wichtig ist

Meloni zu Gast im Weißen Haus: Die italienische Ministerpräsidentin Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni soll von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen werden. Bestimmt Thema: Der Zollstreit zwischen den USA und Europa.

Zinsentscheidung der EZB: Die : Die Europäische Zentralbank steuert auf eine erneute Zinssenkung zu. An den Finanzmärkten wird fest damit gerechnet, dass der maßgebliche Einlagensatz um einen Viertelpunkt auf 2,25 Prozent heruntergesetzt wird. Es wäre die siebte Senkung seit Juni 2024.

Champions League

Die Highlights des Champions-League-Viertelfinales, unter anderem mit dem dramatischen Aus der Bayern und der Blamage von Titelverteidiger Real Madrid.

16.04.2025 | 2:59 min

Unter dem Link finden Sie alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League sowie ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung.

Was bringt der Sport?

Frankfurt empfängt Tottenham Hotspur zum Viertelfinal-Rückspiel der Europa League. Fighten "bis zur Selbstaufgabe" lautet das Motto der Eintracht.

Die Kölner Haie stehen zum ersten Mal seit 2014 im Finale der Deutschen Eishockey Liga. Es geht gegen den Titelverteidiger, die Eisbären Berlin. Das erste von maximal sieben Spielen findet am Abend (19:30 Uhr) in Berlin statt. Bis spätestens zum 29. April wird so lange gespielt, bis ein Team viermal gewonnen hat.

Zahl des Tages

Quelle: ZDF

Mehr als jeder dritte Deutsche - 36 Prozent - erhält laut einer AOK-Umfrage die Diagnose Allergie. Die Mehrheit leidet unter Heuschnupfen.

Tier des Tages

Quelle: ZDF

"Hot Wheels" ist der Name dieses gelähmten Riesenkaninchens - und der ist Programm. Denn das völlig hilflos auf einem Feld gefundene Tier kann dank eines selbstgebauten Rollators nun wieder fast selbständig durchs Leben gleiten. Den Spezial-Rollator bauten die Tierpfleger im Aalener Tierheim Dreherhof aus einem Vogelhäuschen.

Ein Lichtblick

Quelle: ZDF

Bewohnerinnen und Bewohner einer Gemeinde im US-Bundesstaat Michigan haben einem Buchladen beim Umzug geholfen: Mit einer Menschenkette wurden 9.100 Bücher von einem in den anderen Laden umgesiedelt.

Die "Bücherbrigade" von rund 300 Menschen formte sich in zwei Reihen entlang eines Gehwegs in der Innenstadt von Chelsea. Jedes Buch wurde von seinem ehemaligen Standort bis zum richtigen Platz im neuen Gebäude - etwa einen Häuserblock entfernt - weitergereicht. Die Aktion dauerte nur knapp unter zwei Stunden.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 17.04.2025 | 2:34 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Donnerstag gibt es in der Westhälfte dichte Wolken und zeitweise Regen. Es bleibt dort auch recht kühl mit 8 bis 18 Grad. Nach Osten hin bleibt es meist trocken und es zeigt sich häufig die Sonne. Hier erreichen die Temperaturen 20 bis sogar 29 Grad an Oder und Neiße.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von David Metzmacher