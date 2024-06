Update am Abend: Zeiten wenden sich

Der Marktanteil chinesischer E-Autos in Europa ist gering - noch. Denn in den vergangenen Monaten stieg er an. Das liegt vor allem an den staatlichen Subventionen Chinas, sagt die EU. Seit vergangenem Herbst laufen Untersuchungen und heute nun die Drohung: Wird keine andere Lösung mit China gefunden, sollen auf Fahrzeuge bestimmter Hersteller bald sehr viel höhere Importzölle gelten