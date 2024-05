Update am Abend

Schuld sind immer die anderen. Und heute besonders. Die Ukraine ist schuld, wenn sie nicht mit Putin reden will. Die Behörden sind schuld, dass die AfD in schlechtes Licht gerückt wird. Und die Opposition ist schuld, dass der slowakische Ministerpräsident Fico angeschossen worden ist. Natürlich ist das alles nicht so einfach. Aber so ist das eben mit Narrativen.

In der Slowakei etwa hat der Innenminister am Mittwoch gleich nach den Schüssen auf seinen Chef erklärt, dass das Attentat "politisch motiviert" und "kurz nach der Präsidentschaftswahl" geplant worden sei. Heute legte der Finanzminister im Sicherheitsrat nach:





Wir haben die Ergebnisse dessen, was hier in den letzten Monaten passiert ist. Das hier ist das Ergebnis der Hetzjagd auf Robert Fico. Ladislav Kamenický, Finanzminister der Slowakei

So klar ist das aber noch gar nicht. Allerdings, erklärt ZDF-Reporter Christian von Rechenberg, waren es in der Vergangenheit eher der linkspopulistische Regierungschef Fico selbst und seine Smer-Partei, von denen oder von deren Anhängern eine Serie von Gewalt ausging.

Mord, Hetze gegen sexuelle Minderheiten, Prügeleien, Schmähbriefe, Beleidigungen und Todesdrohungen kamen aus dieser Ecke und prägten das Land ebenso wie eine freundliche-joviale Hinwendung Ficos zu Autokraten wie Viktor Orbán und Diktatoren wie Wladimir Putin.

Schriftsteller Michal Hvorecky über das Attentat auf Robert Fico und die Lage im Land:

Wobei der ja auch gar nicht schuld ist. An nichts. Er sei schließlich bereit zum Dialog versichert Putin heute mit Blick auf die Ukraine - nicht zum ersten Mal - seinem Freund Xi in Peking. Der ist quasi der Bestie des russischen Präsidenten. Die beiden essen gemeinsam Torte, gucken Eishockey oder brutzeln auch mal gemütlich zusammen in der Küche.

ZDF-Korrespondentin Miriam Steimer hat sich diese spezielle Männer-Freundschaft einmal genauer angesehen und erklärt, wie die beiden voneinander profitieren und wieso sie fast immun gegen die Kritik am jeweils anderen sind.

Seine Immunität hat heute AfD-Abgeordneter Petr Bystron verloren. Von dieser Entscheidung des Bundestags hatte das ZDF exklusiv erfahren. Kurz danach wurde Bystrons Bundestagsbüro durchgesucht.

Die Generalstaatsanwaltschaft München teilte mit, sie führe "ein Ermittlungsverfahren gegen einen Bundestagsabgeordneten wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit von Mandatsträgern und der Geldwäsche."

Und die AfD? Sie ahnen es, sie sieht Bystrons Schuld erstmal nicht. Alice Weidel und Tino Chrupalla teilten mit, dass sie an ihrem Abgeordneten erstmal festhalten wollte, weil "für die seit Wochen erhobenen Vorwürfe gegen Herrn Bystron keine Belege vorgelegt" worden seien. Und dann wird die Schuldfrage flugs weitergeschoben:

Die AfD-Fraktion hofft daher auf einen raschen Abschluss der Ermittlungen, damit nicht der Verdacht entsteht, dass hier versucht wird, durch Behörden und weisungsgebundene Staatsanwaltschaften den Europawahlkampf zu beeinflussen.

Was Bystron selbst zu den Vorwürfen sagt:

16.05.2024 | 1:00 min

Lage im Nahost-Konflikt

Durchsuchungen bei Hamas-Unterstützergruppe : Polizei und das NRW-Innenministerium sind gegen die Gruppierung Palästina Solidarität Duisburg vorgegangen. Einsatzkräfte durchsuchten vier Objekte, die mit der Gruppierung in Verbindung stehen. Die Gruppierung war am selben Tag vom Innenministerium in Düsseldorf verboten worden.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Warum Charkiw im Ukraine-Krieg so wichtig ist : Russland treibt seine Offensive bei Charkiw weiter voran - die ukrainische Stadt hat aus mehreren Gründen eine große Bedeutung. Warum Charkiw besonders umkämpft ist im Krieg.

"Neue Phase" im Ukraine-Krieg ? Bei Charkiw läuft weiter eine russische Offensive, gegen die sich die Ukraine stemmt. Außenpolitiker Michael Roth (SPD) sieht eine "ganz schwierige" Lage und kritisiert westliches Zögern. Die Hilfe für Kiew komme zu spät.

16.05.2024 | 5:06 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Im Livestream

Präsident Selenskyj hält den russischen Angriff an der Grenze bei Charkiw für kontrollierbar. Doch wie bedrohlich ist Lage tatsächlich? Militäranalyst Remmel analysiert die Situation hier um 19:30 Uhr bei ZDFheute live

Was darüber hinaus wichtig ist

Was der Digitalpakt Schule gebracht hat : Während Bund und Länder noch um einen Nachfolger ringen, zieht Lehrerpräsident Stefan Düll bei ZDFheute Bilanz.

Deutsche Bank kommt nicht zur Ruhe : Sie begeht ihre Jahreshauptversammlung unter eigentlich positiven Vorzeichen. Die Stimmung unter den Aktionären ist aber alles andere als rosig.

Nanoplastikpartikel trüben das Trinkwasser : Nach dem Sport ein kräftiger Schluck aus der Wasserflasche - völlig unbedenklich, könnte man meinen: Doch eine US-Studie sorgt für Verunsicherung.

Grafik des Tages

Quelle: ZDF/iStock

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

16.05.2024 | 5:25 min

Einer von Hundert Menschen in Deutschland leidet an Zöliakie, so schätzt die deutsche Zöliakie-Gesellschaft. Betroffene reagieren mit zum Teil heftigen Symptomen auf Lebensmittel mit Gluten beziehungsweise dem Klebereiweiß. Jetzt haben Wissenschaftler das erste wirksame Medikament für die Behandlung entwickelt. Es hemmt die Entzündung im Dünndarm und soll schwere Folgeschäden verhindern.

Zahl des Tages

27-1

Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die Fußball-EM bekannt gegeben: 27 Spieler, darunter vier Torhüter und 23 Feldspieler. Einen Profi wird er bis zum 7. Juni noch streichen müssen, das sind die unangenehmen Aufgaben eines Bundestrainers. Lesen Sie hier, wen er alles mitnehmen möchte

Gesagt

Auf die Straße zu gehen für die Menschen in Gaza, die israelische Politik zu kritisieren, hat mit Antisemitismus nichts zu tun. Das muss immer wieder klar betont werden. Ahmad Mansour, israelisch-deutscher Psychologe und Autor

Die Demonstrationen an deutschen Unis verurteilt Ahmad Mansour - selbst arabisch-palästinensischer Herkunft - im ZDFheute-Interview trotzdem scharf. Es sei keine Israel-Kritik, wenn sich jüdische Studenten auf dem Campus nicht sicher fühlten oder die israelische Sängerin Eden Golan beim ESC ausgebuht werde.

Über die Frage, was Kritik von Hass unterscheidet, diskutiert Mansour heute bei "maybrit illner" mit dem Grünen-Vorsitzenden Omid Nouripour, NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU), der US-Journalistin Souad Mekhennet und dem Juristen Ronen Steinke um 22:15 Uhr im ZDF.

Streaming-Tipps für den Feierabend

Putins Arm wird immer länger. Bedrohungen und Angriffe auf seine Gegner in Europa nehmen zu. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs haben Hunderttausende Russen ihr Land verlassen. Wie schwierig gestaltet sich ihr Leben fern der Heimat? Und wie setzen sie im Exil ihren Kampf für Demokratie, Freiheit und gegen den Krieg fort? Dieser Frage geht aspekte-Moderator Jo Schück in der Doku "Das andere Russland" nach (44 min.).

10.05.2024 | 44:56 min

Stephen King für Einsteiger: Im Sommer 1959 kommt vier zwölfjährigen Jungs zu Ohren, wo sich die Leiche eines vermissten Jungen befinden soll. Kurzentschlossen machen sie sich auf die Suche. "Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers" basiert auf einer Erzählung Kings und wurde 1986 verfilmt (Noch zwei Tage in der ZDF Mediathek, 84 min., FSK 6).

11.05.2024 | 84:53 min

Genießen Sie Ihren Abend!

