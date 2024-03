Taurus, DFB, Pöbel-Papageien: Der Tag kompakt

Guten Abend,

ein weiteres Mal lehnt der Bundestag einen Antrag der Union ab, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. 495 Abgeordnete stimmen dagegen, 190 dafür. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich stellt sich in der Debatte hinter Kanzler Olaf Scholz und mahnt zu Verstand, Besonnenheit und Klarheit. Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul dagegen warnt, Besonnenheit animiere Moskau nur zu immer mehr Aggression.

Trotz Kanzler-Nein: Die Taurus-Debatte schwelt seit Wochen und findet kein Ende. Warum eigentlich? Dieser Frage geht Kollegin Kristina Hofmann nach:

Stoltenberg: Mehr Waffen, mehr Geld

Derweil ruft Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Bündnisstaaten mit eindringlichen Worten zu mehr militärischer Unterstützung für die Ukraine auf:

Den Ukrainern geht nicht der Mut aus. Es geht ihnen die Munition aus. Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär

Alle Verbündeten müssten "tief in die Tasche greifen und schnell liefern", fordert Stoltenberg bei der Präsentation des Nato-Jahresberichts.

Auch mahnt er höhere Verteidigungsausgaben an - und zwar "mehr" als die vereinbarten zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Im vergangenen Jahr riss die große Mehrheit der Bündnisstaaten dem Bericht zufolge diese Latte noch - darunter Deutschland mit 1,66 Prozent. Im laufenden Jahr sollen es 2,01 werden. Inzwischen erfüllten immerhin zwei Drittel der 32 Verbündeten die Nato-Quote, rechnet Stoltenberg vor.

Viele Flieger bleiben am Boden

Warnstreiks des Sicherheitspersonals führen am Donnerstag und Freitag an mehreren Flughäfen zu Ausfällen und Verspätungen. Deutschlandweit bleiben ungefähr 600 Flieger am Boden, berichtet ZDF-Reporterin Antje Klingbeil. Verdi will für die 25.000 Beschäftigten der Branche mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen. Am 20. März wird weiterverhandelt.

Inflation macht Kliniken zu schaffen

Die Kliniken seien in einer wirtschaftlichen Schieflage wie nie zuvor - und das seit zwei Jahren, warnt heute die Krankenhausgesellschaft. Grund: die Inflation. An 40 Standorten sei es im vergangenen Jahr zu Insolvenzen gekommen, in diesem Januar seien es schon sechs gewesen. Da die Krankenhausreform erst in einigen Jahren greife, fordert der Interessenverband von der Politik eine Übergangsfinanzierung.

Nagelsmanns Kader

Sechs Neulinge, zwei Rückkehrer, dafür ohne einige erfahrene Kräfte: Bundestrainer Julian Nagelsmann präsentiert den DFB-Kader für die Testspiele gegen Frankreich und die Niederlande. Wer dabei ist und wer nicht:

Champions League

Etwas verpasst am aktuellen Champions-League-Spieltag? Hier finden Sie alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League sowie ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung:

Zahl des Tages

Fast jeder Vierte zahlt an der Kasse inzwischen mit Smartphone oder -watch, so der Visa Payment Monitor 2023. Ist die Zukunft des Bezahlens bargeldlos? Kommt darauf an, was einfacher ist, sagen Experten. Denn: "Geld muss immer praktisch sein." Mehr dazu hier:

Gesagt

F*ck off! Papagei

Steve Nichols spricht von ultimativen Beschimpfungen, sehr anzüglich und echt übel. Sonst kenne man das nur von Betrunkenen im Pub. Nichols ist kein Barmann, sondern Chef des Lincolshire Wildlife Park in Großbritannien. Von wem er redet: von pöbelnden Papageien . Die Besucher des Tierparks jedenfalls seien begeistert, wie Kollege Paul Lütge berichtet:

Streaming-Tipps für den Feierabend

Seit Jahrtausenden graben Menschen Löcher in die Erde und bauen in Minen Rohstoffe ab. Doch es gibt noch weitere Quellen. In der zweiteiligen Terra-X-Doku " Der Metall-Planet " begibt sich der Geologe Colin Devey auf Spurensuche - in Jordanien und in unseren Städten. (Zwei Folgen à 43 Minuten)

Als Steven Kovacs' Fernseher streikt, kommt der Installateur Chip zu Hilfe. Anfangs findet Steven den TV-Mann noch ganz sympathisch, doch nach und nach wird dessen Verhalten immer merkwürdiger - und schon bald wird Steven ihn nicht mehr los. Cable Guy - das Spielfilm-Highlight mit Matthew Broderick und Jim Carrey. (91 Minuten)

