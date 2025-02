Update am Morgen: Wahlkampf und Weltordnung

... im Zeitalter permanenter Zeitenwende. Heute soll der israelische Premier Benjamin Netanjahu in Washington US-Präsident Donald Trump treffen. Den Immobilienunternehmer, der in Gaza nur noch einen Fall für die Abrissbirne sieht und die Menschen dort am liebsten umsiedeln will. Aber brachiale Lösungsvorschläge haben ja gerade überall Konjunktur. Im Hinblick auf die Entwicklung in Nahost sprach der autoritäre ägyptische Präsident al-Sisi von einem "goldenen Zeitalter", das Trump als Friedensengel dort einläuten könnte. Erst einmal aber hat der "Anführer der freien Welt" die Lieferung von massiven bunkerbrechenden Bomben nach Israel wieder zugelassen.