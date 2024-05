Update am Morgen: Das Thema Wehrpflicht wird geschoben

15 - so viele Tore erzielte Bayer Leverkusen in dieser Saison allein in der Nachspielzeit. Am Samstag holten sie sich mit einem 1:0 gegen Kaiserslautern den DFB-Pokal und damit zweiten Titel dieser Ausnahmesaison. Tim-Julian Schneider blickt in seiner Fußball-Analyse zurück, wie das einst als "Vizekusen" geschmähte Team in den vergangenen zwölf Monaten zur Mannschaft der Superlative wurde - und warum es trotzdem noch Luft nach oben gibt.