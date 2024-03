Musk verklagt ChatGPT-Entwickler OpenAI

Tech-Milliardär Elon Musk verklagt die ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI und dessen Chef Sam Altman. In der am Donnerstagabend bei einem Gericht in San Francisco eingereichten Klageschrift argumentiert Musk, der OpenAI im Jahr 2015 mitgegründet hatte, dass das Unternehmen als nicht-gewinnorientierte Organisation gedacht gewesen sei.