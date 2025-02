Prozessauftakt: Messerattacke im Linienbus

von Antje Brudereck 27.02.2025 | 17:10 |

Bewaffnet mit drei Messern soll Lisa C. in den Bus zum Siegener Stadtfest gestiegen sein. Die Frau soll mehreren Menschen in den Hals gestochen haben und steht jetzt vor Gericht.