Wohnungsnot in der Schweiz

von Max Schwarz 21.12.2023 | 16:00 |

Was in Deutschland schon schwer ist, ist in der Schweiz teilweise fast unmöglich: die Wohnungssuche. In manchen Städten sind weniger als 0,1% der Wohnungen frei. Eine echte Wohnkrise- für die die Schweiz nach Lösungen sucht.