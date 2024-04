Doku lässt Musik jüdischer Künstler aufleben

von Christhard Läpple 11.04.2024 | 00:45 |

Seit der Reichspogromnacht galten viele Lieder jüdischer Künstler als vernichtet. Der Film "I Dance, But My Heart is Crying" belebt sie wieder und zeigt das Schicksal der Künstler.