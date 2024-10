Künstliche Intelligenz: Sieben Anwendungen für Chatbots

Handschrift in Computertext umwandeln

Studien zeigen: Wer etwas per Hand aufschreibt, merkt es sich besser. Notizen in der Schule, an der Uni oder im Volkshochschulkurs, aber auch die Einkaufsliste oder das persönliche Tagebuch - alle lassen sich per KI-Chatbot auf Knopfdruck digitalisieren. Im Training hat das dahinterliegende KI-Modell unvorstellbar viele Bilder (und eben auch welche mit Handschrift) mit passenden Beschreibungen gesehen und "erkennt" nun die Buchstaben.