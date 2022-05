Besonders hilfreich wäre laut Zeeb und Ciesek eigentlich eine regelmäßige, repräsentative Studie. Ähnlich wie bei der React-1-Studie in Großbritannien, so Sandra Ciesek. "Bei dieser Studie werden jeden Monat über 150.000 zufällig ausgewählte Personen in England eingeladen, sich auf das Virus per PCR testen zu lassen. So erhält man Daten, wie viele Menschen zu diesem Zeitpunkt infiziert sind und kann lernen, wie sich das Virus in der Bevölkerung verteilt."