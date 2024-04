50 Jahre DDR-Jeans: Vom Klassenfeind zum Kult

DDR-Jeans kommt in Produktion

Verschiedene DDR-Jeans Marken wurden populär

El Pico - so hieß die erste DDR-Jeans. In den nächsten Jahren folgen weitere Produktionstätten überall im Land. Boxer, Wisent, Shanty kamen auf den Markt. Und obwohl die DDR-Jugend oft bemängelte, dass sie in Farbe und Passform nicht mit den Westjeans mithalten konnte, war sie meist vergriffen.

Auch mühte man sich in der DDR, dem Original - wenigstens optisch - so nah wie möglich zu kommen. Das bleibt sogar der kapitalistischen Konkurrenz aus Amerika nicht verborgen. "Natürlich wurde man auch in Los Angeles aufmerksam, dass da Markenprodukte nachgeahmt wurden in der sozialistischen DDR. Und die waren gar nicht so begeistert und beschwerten sich und schickten einen Brief, man möge das bitte unterlassen, die Jeans (Wisent A.d.R.) in dieser Form nachzuahmen", sagt Wolle.