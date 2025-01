Bericht: Alarmstart der Luftwaffe nach Drohnen-Warnung

Eine Warnmeldung vor einer unbekannten Drohne im deutschen Luftraum hat einem Medienbericht zufolge einen Alarmstart von zwei Eurofightern der Luftwaffe ausgelöst. Die beiden in Laage in Mecklenburg-Vorpommern aufgestiegenen Kampfjets hätten das Flugobjekt jedoch als losgerissenen Wetterballon identifiziert, der sich wegen des starken Windes sehr schnell bewegt habe, berichtete der "Spiegel" am Mittwoch. Der Ballon stamme vermutlich aus Großbritannien