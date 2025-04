Bethesda bringt "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" raus

Ohne vorherige Kampagne wurde am Nachmittag "The Elder Scrolls IV: Oblivion" veröffentlicht.

Gerüchte kursierten schon lange, jetzt ist es offiziell. Seit heute gibt es eine überarbeitete Version von "The Elder Scrolls IV: Oblivion". Das kündigte der Spieleentwickler und Publisher Bethesda Softworks am Nachmittag in einem Livestream an. Ein ungewöhnlicher Schritt, waren zuvor weder konkrete Informationen an Journalisten gegeben noch eine Werbekampagne gestartet worden.