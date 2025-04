Missbrauchsskandal: Epstein-Klägerin Virginia Giuffre ist tot

Die durch den Epstein-Skandal um sexuellen Missbrauch Minderjähriger bekannt gewordene Virginia Giuffre ist nach Angaben ihrer Familie tot. "Mit völlig gebrochenen Herzen teilen wir mit, dass Virginia letzte Nacht auf ihrer Farm in Western Australia gestorben ist", hieß es am Samstag in einer Erklärung von Giuffres Familie, die ihr Agent der Nachrichtenagentur AFP übermittelte. Ihre Anwältin Karrie Louden bestätigte der australischen Nachrichtenagentur AAP den Tod.