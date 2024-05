Israel im ESC-Finale, Pfiffe in der Halle

Am Dienstag konnte sich bereits Top-Favorit Kroatien mit dem Rap-Rock-Song "Rim Tim Tagi Dim" für das Finale qualifizieren. Der deutsche Sänger Isaak ist mit seinem Song " Always on the run " bereits qualifiziert. Er wird in der ersten Hälfte des Finales auftreten.Dass die Diskussion um Israel den ESC überlagert, finden viele ESC-Fans schade. Niederländerin Rosemarie etwa, die während des zweiten Halbfinals den holländischen Sänger Joost Klein und seinen Song "Europapa" angefeuert hat, sagt: "Dieses Jahr liegt ein Schatten über dem ESC".