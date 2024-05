ESC-Star: Nemo macht sich für non-binäre Personen stark

Großer Jubel und viele Flaggen der non-binären Community: Als Nemo in der Nacht zum Montag auf dem Flughafen Zürich ankam, wurde der ESC-Star von mehr als 100 Fans begeistert empfangen. Nemo hatte am Samstagabend mit dem Song "The Code" den Sieg beim Eurovision Song Contest in Malmö eingefahren und die Siegestrophäe damit erstmals seit 1988 in die Schweiz geholt.