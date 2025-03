"Wir haben ja unglaublich viel von allem und wir sind uns bei vielem gar nicht bewusst, was wir alles haben. Und da mal eins rauszunehmen und zu schauen, was hat denn das jetzt (...) für einen Effekt, das kann sehr gesund sein."

Fasten fürs Klima

Wer gerne nachhaltiger leben möchte, kann das Klima-Fasten ausprobieren. Ziel dabei ist es, so wenig CO2 wie möglich zu produzieren. Ob man auf das Auto verzichtet und stattdessen die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt oder weniger Strom verbraucht - es gibt viele Optionen. Auch der Konsum von Fleisch belastet das Klima . Die Fastenzeit bietet also einen perfekten Zeitpunkt um eine vegetarische oder vegane Lebensweise auszuprobieren. Zusätzlich kann man darauf achten regionale oder Bio-Produkte einzukaufen.

Medien: Digital Detox

Bis zu 43 Stunden in der Woche nutzen Jugendliche ihr Smartphone. Immer mehr junge Menschen wollen diesem Sog entkommen, doch das ist nicht so leicht. Mima-Reporterin Carolina Klar zeigt, worauf bei einem "Digital Detox" zu achten ist.

Konsum: Aufs Shoppen verzichten

Plastikmüll vermeiden

In der Fastenzeit kann man versuchen, so weit wie möglich auf Plastik zu verzichten und zum Beispiel in Unverpackt-Läden einzukaufen oder auf dem Wochenmarkt. Wer beides nicht in der Nähe hat, kann Beutel zum Einkaufen mitbringen, statt Einwegtaschen zu benutzen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Plastik von der Straße aufzusammeln und dieses ordnungsgemäß zu entsorgen.